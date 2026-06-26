В Курске начали ремонт дороги на Пучковке

Полностью перекрывать дорогу из-за ремонта не будут Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске стартовал ремонт дорожного покрытия на улице Пучковка.

Глава города Евгений Маслов сообщил, что подрядная организация приступила к фрезерованию старого асфальтового покрытия. Снимается верхний слой асфальта, после чего будут подняты до необходимого уровня люки и ливнеприемники. Затем дорожники приступят к укладке нового асфальта.

На объекте задействована специализированная техника: автомобили для вывоза срезанного асфальта, трактор для очистки полотна и щеточное оборудование для подготовки поверхности.

Ремонт идет преимущественно ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Полного перекрытия дороги не будет. Работы идут поэтапно: сначала на одной полосе, затем на другой. Для безопасности установлены временные дорожные знаки и ограничения.

В настоящее время на объекте работают 12 человек, включая операторов техники и дорожных рабочих. После фрезерования специалисты заменят и отрегулируют люки, а затем начнется укладка нового покрытия.

Работы по контракту должны быть завершены до конца октября.