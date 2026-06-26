Курянин украл терминал безналичной оплаты

Мужчине предстоит суд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске в суд передали уголовное дело против курянина, обвиняемого в краже терминала безналичной оплаты.

В ходе следствия установлено, что потерпевший, индивидуальный предприниматель, после завершения банковских операций оставил сумку с оборудованием на корпусе банкомата и ненадолго отошел. Мужчина, воспользовавшись моментом и отсутствием других посетителей, забрал сумку, выдав ее за свою. Выйдя на улицу, он осмотрел содержимое, но, не найдя наличных, выбросил ее в кусты.

В рамках возбужденного уголовного дела определена сумма ущерба. Она составила около 30 тысяч рублей, рассказали в полиции региона.

Обвиняемый сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину, добавили в УМВД.