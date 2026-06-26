26 июня в Курской области воздух прогреется до +24

В регионе ожидается теплая погода Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

26 июня в Курской области ожидается переменная облачность. Днем местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть с северо-запада. Днем он усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 19-24°C.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений в регионе не ожидается.

Несмотря на отсутствие опасных погодных явлений, в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. Это может быть связано с износом электро- и телефонных линий, что может привести к их обрывам, сбоями в работе систем жизнеобеспечения., увеличением числа дорожно-транспортных происшествий на основных трассах, возникновением пожаров и взрывами бытового газа в частных домах, предупреждают в ГУ МЧС региона.