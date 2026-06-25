Курянина оштрафовали за размещение в соцсети экстремистских материалов

Пост мужчина разместил на своей странице в соцсети Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Курской области провела проверку соблюдения антиэкстремистского законодательства в регионе.

Выяснилось, что местный житель разместил в социальной сети аудиозаписи, которые пропагандируют экстремистские идеи, а также одобряют криминальные традиции и асоциальное поведение. Эти материалы были доступны неограниченному кругу лиц, в том числе детям, рассказали в ведомстве.

По решению прокурора мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафован на 1 000 рублей.

Сейчас принимаются меры по удалению этих материалов из общего доступа.