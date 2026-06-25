В Курской области сократились посевные площади яровых зерновых и зернобобовых культур

Данные АПК обнародовал Курскстат Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Курскстата на 1 июня этого года в сельскохозяйственных организациях Курской области посевные площади яровых зерновых, а также зернобобовых культур, включая кукурузу, составили 315,2 тысячи гектаров, подсолнечника – 98,1 тысячи, сахарной свеклы – 88,2 тысячи, картофеля – 1,6 тысячи гектаров.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года в регионе увеличилась площадь посева подсолнечника на 14,4 процента, а посевные площади яровых зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, сократились на 13,3 процента, сахарной свеклы – на шесть процентов, сообщает Курскстат.

Площадь гибели озимых культур в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 июня этого года составила 10675 гектаров . Это 4,6 процента их посева. Из них посеянных на зерно – 3724 гектаров (1,7 процента).