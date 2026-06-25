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НовостиПроисшествия25 июня 2026 10:09

В Курске вдова добровольца СВО судится за соцвыплаты

Женщина пытается доказать право на пенсию по потере кормильца на себя и детей
Ольга ДАНИЛОВА
Вдова добровольца предъявила иск

Вдова добровольца предъявила иск

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Железнодорожного административного округа Курска провела проверку по обращению супруги погибшего участника специальной военной операции. Женщина просила восстановить ее права на получение мер социальной поддержки.

В ходе проверки установлено, что ее муж участвовал в СВО в качестве добровольца и погиб при выполнении поставленных задач. Согласно действующему закону, семья погибшего бойца имеет право на получение соответствующих выплат.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск и потребовала признать за супругой и двумя несовершеннолетними детьми погибшего участника СВО право на единовременную денежную выплату и назначение пенсии по случаю потери кормильца.

Рассмотрение этих заявлений сейчас находится на контроле прокуратуры округа, сказали в ведомстве.