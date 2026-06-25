Под Курском школьным сторожам платили ниже "минималки"

Сторожам изначально не доплатили 80 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Конышевского района Курской области выявила нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда.

Проверка показала, что заработная плата сторожам школ района начислялась и выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законодательством.

Выявлено, что при расчете заработной платы работодатели необоснованно включали в состав МРОТ выплаты за работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Согласно действующему закону, эти выплаты должны начисляться сверх установленного минимального размера оплаты труда.

Сейчас произведен перерасчет заработной платы. В результате работникам доначислены и выплачены более 80 тысяч рублей.

Дополнительно, в отношении работодателей возбуждено восемь дел об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Материалы дел переданы на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Курской области, сказали в ведомстве.