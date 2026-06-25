Под Курском дети занимались в спортзале с плесенью на потолке и стенах

Дело дошло до суда Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Щигровская межрайонная прокуратура проверила соблюдение закона при эксплуатации детского спортивного объекта.

В ходе проверки выяснилось, что спортивный зал одного из учреждений, где регулярно тренируются и занимаются дети, находится в неудовлетворительном состоянии.

- Он не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявлены следы протечек кровли, плесень на стенах и потолке, повреждения штукатурного слоя, повышенная влажность помещений, а также дефекты напольного покрытия, - рассказали в ведомстве.

Межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием провести капитальный ремонт спортивного зала.

Суд полностью удовлетворил эти требования. Исполнение судебного решения находится сейчас на контроле межрайонной прокуратуры.