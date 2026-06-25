Главным тренером пермского "Амкара" стал курянин Игорь Беляев

Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о назначении Игоря Беляева на пост главного тренера команды. Контракт с новым наставником рассчитан до конца июня 2027 года, сообщил пресс-атташе ФК Дмитрий Овчинников.

Игорь Беляев родился 30 августа 1975 года в Курске и является воспитанником местной футбольной школы. Свой тренерский путь он начал в курском «Авангарде», где работал с 2007 по 2026 год. За это время Беляев прошел путь от тренера второй команды до руководящих должностей в клубе, включая посты спортивного директора и главного тренера основной команды.

Одним из ключевых достижений Беляева стала победа в сезоне 2016/2017, которая позволила «Авангарду» выйти в Первую лигу. Кроме того, он входил в тренерский штаб курской команды во время ее исторического выхода в финал Кубка России сезона 2017/2018. Осенью 2018 года Беляев был признан лучшим тренером Первой лиги.

Новый главный тренер обладает лицензией UEFA Pro и богатым опытом работы в профессиональном футболе.

Предыдущий главный тренер «Амкара» Ярослав Мочалов останется в клубе и продолжит работу в тренерском штабе на должности старшего тренера.