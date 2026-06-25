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НовостиПолитика25 июня 2026 6:50

В результате атак ВСУ повреждены дома и автомобили в Курской области

За сутки ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области
Светлана ВОЛКОВА
За сутки над регионом сбили 21 БПЛА ВСУ

За сутки над регионом сбили 21 БПЛА ВСУ

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 24 июня до 09:00 25 июня, в Курской области сбит 21 беспилотник ВСУ различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Дурово Рыльского района Курской области повреждены остекление дома, летняя кухня и забор. В деревне Рыжевка два частных дома, а также две хозпостройки сгорели полностью, в одном доме повреждены крыша и фасад.

В городе Рыльске Курской области посечены пять легковых автомобилей.

А в деревне Колычевка Кореневского района повреждения получил автомобиль.

Погибших и пострадавших в регионе за минувшие сутки нет.