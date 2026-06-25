В результате атак ВСУ повреждены дома и автомобили в Курской области

За сутки над регионом сбили 21 БПЛА ВСУ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 24 июня до 09:00 25 июня, в Курской области сбит 21 беспилотник ВСУ различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. 89 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Дурово Рыльского района Курской области повреждены остекление дома, летняя кухня и забор. В деревне Рыжевка два частных дома, а также две хозпостройки сгорели полностью, в одном доме повреждены крыша и фасад.

В городе Рыльске Курской области посечены пять легковых автомобилей.

А в деревне Колычевка Кореневского района повреждения получил автомобиль.

Погибших и пострадавших в регионе за минувшие сутки нет.