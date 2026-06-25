25 июня в Курской области будет до +25

В регионе немного отступит жара Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

25 июня в Курской области ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, днем 8–13 метров в секунду. Температура воздуха составит днем 20–25°.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений нет в прогнозе.

В большинстве районов Курской области есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций локального характера. Это связано с возможными обрывами ЛЭП и связи из-за их износа, а также авариями на объектах жизнеобеспечения, увеличением числа дорожно-транспортных происшествий на федеральных и регтрассах, пожарами в жилом секторе, складских и производственных помещениях, сообщает ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС».