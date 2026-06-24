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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:35

В общественных пространствах Курска закрыли общественные туалеты

Чиновники пояснили, что это произошло из-за отключения воды
Ольга ДАНИЛОВА
Туалеты закрыли в парках Курска и на Полугоре

Туалеты закрыли в парках Курска и на Полугоре

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В комитет городского хозяйства Курска 24 июня поступил шквал жалоб по поводу неработающих городских туалетов.

Как сообщили в ведомстве, городские туалеты закрыли в связи с ремонтно-профилактическими работами, которые ведет МУП «Курскводоканал», и отключением воды.

В настоящий момент закрыты общественные муниципальные туалеты на Театральной площади, в парке Героев Гражданской войны, а также в парке Пионеров и на территории общественного пространства «Полугора».