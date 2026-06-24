В курском МФЦ работает "зеркало" экспресс-оценки здоровья

Сервис работает в МФЦ на Верхней Луговой Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В МФЦ Курска на улице Верхняя Луговая, 24 работает инновационный сервис экспресс-оценки здоровья, он называется «умное зеркало» GigaDoc. Устройство за несколько секунд оценивает ключевые показатели здоровья.

С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), компьютерного зрения, а также дистанционной фотоплетизмографии аппарат оценивает риски здоровья человека. Анализ идет по 17 витальным показателям. Это, например, артериальное давление, эластичность сосудов, а также уровень холестерина, гликированный гемоглобин, показатели усталости и стресса.

Как рассказали в правительстве региона, устройство фиксирует микроскопические изменения цвета кожи, которые отражают динамику наполнения сосудов кровью. Такие изменения незаметны глазу, однако точно считываются специальными алгоритмами. Но «умное зеркало» не ставит диагноз. Результаты могут служить инструментом первичной оценки. Они помогают специалистам эффективнее выстраивать дальнейший маршрут обследования.

Кроме того, полученные данные можно сохранить на мобильный телефон, а затем с помощью сервиса можно записаться на диспансеризацию.