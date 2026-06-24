Курянин через суд пытается восстановить трудовой стаж

Из-за утраченных документов размер назначенной пенсии оказался меньше Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Курском пенсионер судится за "потерянные " два года трудового стажа. Мужчина обратился в прокуратуру Касторенского района, та провела проверку по его обращению об учете трудового стажа при назначении пенсии.

Выяснилось, что при определении права на пенсию мужчине не учли период работы на одном из предприятий так как документы по личному составу не сохранились из-за ликвидации организации. В архиве материалов тоже нет.

Но сведения о работе подтверждаются записями в трудовой книжке. В результате около двух лет работы не включили в страховой стаж курянина. Это повлияло на размер назначенной ему пенсии, рассказали в прокуратуре.

Сейчас в суд направлен иск об установлении факта трудовых отношений и включении спорного периода работы в страховой стаж, а также перерасчете пенсии.