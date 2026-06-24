Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 11:34

Курянин через суд пытается восстановить трудовой стаж

Из-за утраты архивов пенсионеру не учли два года работы на предприятии
Ольга ДАНИЛОВА
Из-за утраченных документов размер назначенной пенсии оказался меньше

Из-за утраченных документов размер назначенной пенсии оказался меньше

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Курском пенсионер судится за "потерянные " два года трудового стажа. Мужчина обратился в прокуратуру Касторенского района, та провела проверку по его обращению об учете трудового стажа при назначении пенсии.

Выяснилось, что при определении права на пенсию мужчине не учли период работы на одном из предприятий так как документы по личному составу не сохранились из-за ликвидации организации. В архиве материалов тоже нет.

Но сведения о работе подтверждаются записями в трудовой книжке. В результате около двух лет работы не включили в страховой стаж курянина. Это повлияло на размер назначенной ему пенсии, рассказали в прокуратуре.

Сейчас в суд направлен иск об установлении факта трудовых отношений и включении спорного периода работы в страховой стаж, а также перерасчете пенсии.