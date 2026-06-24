В ГосДуме приняли отставку курского депутата Харченко

23 июня на пленарном заседании депутаты Государственной Думы единогласно поддержали заявление Екатерины Харченко о досрочном прекращении полномочий. Напомним, ранее КП сообщила, что Харченко назначена и.о. ректора одного из курских вузов.

Выступая с трибуны, Харченко поблагодарила коллег за совместную работу и пригласила их на празднование 1000-летия Курска. Также она сообщила, что не намерена оставлять общественно-политическую деятельность и планирует избираться в Курскую областную Думу, а также продолжит работу над партийными проектами и займется наставничеством.

С трибуны курский экс-депутат также сообщила, что за время работы в Государственной Думе во второй раз стала мамой и бабушкой.