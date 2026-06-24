24 июня в Курской области будет до +28

В регионе стоит жара Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в Курской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет днем северо-западным со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха составит днем — 23–28°.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов области сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций локального характера. Это связано с возможными обрывами линий электропередач и связи из-за их износа, авариями на объектах жизнеобеспечения, увеличением числа ДТП на федеральных и региональных трассах, а также пожарами в жилом секторе, складских и производственных помещениях, сообщает Центрально-Черноземное УГМС.