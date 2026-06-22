В Курске за мошенничество при получении субсидий осудили перевозчика

Бюджету был причинен ущерб на сумму более 14,5 млн рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу против индивидуального предпринимателя, признанного виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что с 2021 по 2023 год предприниматель, работавший в сфере пассажирских перевозок, предоставлял заведомо ложные сведения об объеме перевозок льготников. На основании этих недостоверных данных он незаконно получал субсидии для возмещения затрат на перевозку пассажиров.

Для подтверждения завышенных показателей он использовал информацию, не соответствующую фактическому пассажиропотоку, рассказали в прокуратуре. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей. В суде коммерсант признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Суд дал ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также оштрафовал на 600 тысяч рублей.