В Курске аферисты представляются сотрудниками администрации

Курян предупреждают о еще одной форме мошенничества Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Курска стали жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками мэрии.

Администрация Курска предупреждает, что участились случаи мошенничества, когда аферисты обзванивают горожан, выдавая себя за чиновников.

Под предлогом оформления документов и получения выплат, мошенники запрашивают у доверчивых жителей конфиденциальную информацию, включая паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты.

- Напоминаем, что сотрудники администрации никогда не запрашивают подобные сведения по телефону. Будьте бдительны! Все финансовые вопросы следует решать лично в отделениях банков или путем подачи письменного заявления в соответствующие государственные учреждения, - добавили в горадминистрации.