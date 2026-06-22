Против экс-гендиректора курского предприятия завели уголовное дело

Возбуждено уголовное против бывшего гендиректора одного из курских предприятий в области фармацевтики. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Скандал вокруг предприятия начался еще в декабре прошлого года. Тогда же там нашли финансовые нарушения. Это в частности необоснованные займы под высокие проценты, до 90% годовых и закупки по завышенным ценам.

В итоге кредиторская задолженность предприятия превысила дебиторскую, у компании не стало средств для расчета с партнерами.

АО брало займы у физлиц по ставке от 16 до 21,9 процента годовых. Точнее, займы компания брала у руководителей самого акционерного общества, рассказал Хинштейн. Также компания брала в лизинг транспорт, а один из автомобилей принадлежал самому бывшему гендиректору, на которой он и передвигался в том числе по служебным делам.