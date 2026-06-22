22 июня проходит ЕГЭ по ряду предметов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 25 июня в Курской области проходят резервные дни ЕГЭ.

Сдать экзамен в эти дни могут выпускники прошлых лет и текущего года, которые по уважительной причине не прошли его в основной период или же не смогли завершить экзамен, а также те, кто получил неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике, рассказали в мэрии Курска.

22 июня пройдет ЕГЭ по физике, информатике, а также литературе, русскому языку, химии, письменная часть по иностранным языкам;

23 июня состоятся экзамены по базовой и профильной математике, обществознанию, а также истории, биологии, географии, устная часть по иностранным языкам;

24 и 25 июня будут резервные дни по всем учебным предметам.

Кроме того, 8 и 9 июля в расписании основного периода экзаменов предусмотрены дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ по одному из учебных предметов выпускниками 2026 года из числа предметов, сданных в этом году или после 10 класса.