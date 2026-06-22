В Курске минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В День памяти и скорби на мемориале «Курская дуга» в Курске на проспекте Победы прошло возложение цветов к Вечному огню. Цветы возложили на надгробие «Неизвестному солдату Курской земли».
В церемонии приняли участие чиновники, волонтеры и общественники.
Напомним, что 22 июня ровно 85 лет назад фашистская Германия напала на СССР без объявления войны.
Более 215 тысяч курян отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. На мемориале "Курская дуга" минутой молчания собравшиеся почтили память павших в боях за освобождение Родины.