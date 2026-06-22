Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 9:22

В Курске минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне

В городе возложили цветы в память о трагической дате
Светлана ВОЛКОВА
85 лет назад началась Великая Отечественная война

85 лет назад началась Великая Отечественная война

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти и скорби на мемориале «Курская дуга» в Курске на проспекте Победы прошло возложение цветов к Вечному огню. Цветы возложили на надгробие «Неизвестному солдату Курской земли».

В церемонии приняли участие чиновники, волонтеры и общественники.

Напомним, что 22 июня ровно 85 лет назад фашистская Германия напала на СССР без объявления войны.

Более 215 тысяч курян отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. На мемориале "Курская дуга" минутой молчания собравшиеся почтили память павших в боях за освобождение Родины.