В Курске минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне

85 лет назад началась Великая Отечественная война Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти и скорби на мемориале «Курская дуга» в Курске на проспекте Победы прошло возложение цветов к Вечному огню. Цветы возложили на надгробие «Неизвестному солдату Курской земли».

В церемонии приняли участие чиновники, волонтеры и общественники.

Напомним, что 22 июня ровно 85 лет назад фашистская Германия напала на СССР без объявления войны.

Более 215 тысяч курян отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. На мемориале "Курская дуга" минутой молчания собравшиеся почтили память павших в боях за освобождение Родины.