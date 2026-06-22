Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 8:05

22 июня в Курской области будет до +27

В регионе возможны грозы и град
Ольга ДАНИЛОВА
В Курской области прогнозируют жаркую погоду

В Курской области прогнозируют жаркую погоду

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня днем в Курской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Ветер будет западный, 8-13 метров в секунду, при грозах порывы могут составить до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 22-27°C.

По данным МЧС региона, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Несмотря на отсутствие опасных явлений, в большинстве районов области сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций. Основные причины - это износ инфраструктуры и погодные условия: Обрывы линий электропередач и связи возможны из-за износа и порывов ветра (до 15-17 м/с при грозах).