Более 90 беспилотников сбили над Курской областью за сутки

91 беспилотник сбили над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказали в региональном правительстве. 121 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 15 раз беспилотники атаковали область при помощи взрывных устройств.

По данным властей, в селе Щекино Рыльского района оказались повреждены остекление, кровля и забор дома.

В селе Малое Солдатское Беловского района пострадала крыша гаража. В селе Илек - автомобиль, а также кровля Ильковской СОШ.

В селе Калиновка Хомутовского района посекло крышу гаража. В Льгове осколки повредили тепловоз.

Никто не погиб и не пострадал.