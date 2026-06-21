Водителя, который едва не сбил детей на переходе в Курске, нашли и наказали

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Возмутительная ситуация произошла на днях в самом центре Курска. Водитель-лихач едва не сбил детей на пешеходном переходе без светофора у Красной площади. Запись инцидента появилась в сети.

На этом участке всегда большой трафик - и автомобильный, и человеческий. Мальчики катались на велосипедах, но перед «зеброй» по правилам дорожного движения спешились и начали пересекать улицу. Все машины остановились, кроме одного внедорожника. Он продолжал лететь на огромной скорости и затормозил буквально перед детьми. Трагедии удалось избежать чудом.

Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, сотрудники регионального управления Госавтоинспекции нашли нарушителя. В отношении 42-летнего водителя составили административный протокол.