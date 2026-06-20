За сутки ВСУ выпустили почти сто БПЛА по Курской области

ВСУ продолжают атаки на регион Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 19 июня до 9:00 20 июня, в Курской области сбито 97 беспилотников ВСУ различного типа. 71 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, в результате атак в деревне Сухая Рыльского района была повреждена кровля частного дома, а в селе Никольниково - автомобиль. В деревне Воронок сгорела крыша недействующей школы.

В деревне Карасевка Льговского района Курской области также полностью выгорела крыша дома. В селе Нижние Деревеньки был поврежден автомобиль.

В селе Илек Беловского района Курской области повреждены окна и фасад дома, а также автомобиль, в селе Вишнево — кровля дома. В селе Малое Солдатское автомобиль полностью сгорел в результате атак ВСУ.

А в поселке Свердловский повреждены трактор и две хозпостройки.

В селе Сальное Хомутовского района Курской области повреждена недействующая АЗС, в селе Калиновка — стена административного здания.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.