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НовостиПроисшествия20 июня 2026 7:55

58-летнего курянина отправили на исправработы за комментарии в соцсети

Мужчину осудили по уголовной статье
Ольга ДАНИЛОВА
Мужчина признал вину

Мужчина признал вину

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске 58-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Суд установил, что мужчина разместил в мессенджере комментарии с призывами к экстремистским действиям. Экспертиза подтвердила, что сообщения содержали побуждение к насилию по национальному признаку.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Суд дал ему три года принудительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в пользу государства. Также на два года ему запрещено публиковать материалы в Интернете, рассказали в прокуратуре.