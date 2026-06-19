Курян предупреждают о новых видах мошенничества с помощью ИИ

Курянам рассказали о новых схемах аферистов Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На волне растущего интереса к искусственному интеллекту (ИИ) злоумышленники разрабатывают новые мошеннические схемы. Вместо прежних обещаний быстрого заработка на криптовалютах, теперь они предлагают инвестиции в ИИ-компании, а также платное обучение работе с нейросетями и высокооплачиваемую удаленную работу "AI-специалистом".

Цель мошенников — хищение денег и персональных данных. Типичные схемы включают требование оплаты за "доступ к уникальной платформе", "обязательную подписку" или "страховой депозит". Получив средства, мошенники исчезают.

Также распространены псевдоинвестиционные проекты, обещающие огромную прибыль от использования ИИ, но не имеющие реальной деятельности. Популярность таких схем объясняется недостаточной финансовой грамотностью в сфере высоких технологий и стремлением людей к легкой прибыли на фоне инновационных трендов, пояснили в правительстве Курской области.