В Курске осудили сотрудника салона связи за фиктивный договор на сим-карту

ЧП произошло почти два года назад Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске сотрудник салона связи признан виновным по ч. 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения, повлекший ее модификацию).

В июне 2024 года мужчина, работая в салоне связи, использовал служебный доступ к информационной системе оператора. Желая достичь лучших показателей по продаже сим-карт и получить премию, он оформил договор на оказание услуг связи на имя человека, который за получением сим-карты не обращался.

В результате в информационную систему внесли недостоверные сведения об абоненте, рассказали в прокуратуре. Это привело к модификации компьютерной информации, а также нарушению достоверности содержащихся в ней данных.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд ограничил ему свободу сроком на полтора года.

Приговор в законную силу пока не вступил.