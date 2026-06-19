Курск соберет шахматистов со всей России

Через неделю Курск станет центром шахматной жизни России. В городе пройдут Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин «Высшая лига 2026», сообщили в правительстве региона.

Идея провести «Высшую лигу» родилась прошлой осенью во время визита в регион исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева. Он подчеркнул, что соревнования такого уровня привлекают внимание игроков со всего мира. Для Курска это значительный шаг на пути к развитию больших шахмат.

Чемпионат пройдет с 26 июня по 5 июля.

В свободный день, 30 июня, гостям будет предложен увлекательный тур по национальному туристическому маршруту «Соловьи и железо», созданному в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».