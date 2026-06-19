Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды19 июня 2026 10:02

20 июня на Полугоре в Курске покажут кино и концерт

Также здесь развернется ярмарка мастеров
Светлана ВОЛКОВА
Все мероприятия на Полугоре проходят бесплатно

Все мероприятия на Полугоре проходят бесплатно

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

20 июня Полугора в центре Курска оживет как огромная творческая мастерская и концертный зал под открытым небом.

Здесь пройдут мастер-классы от профессионалов ГКЦ «ЛИРА», ремесленников «Ярмарки мастеров - «МАЛИНА СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» и Союза предпринимателей и ремесленников Курской области.

А для наших гостей «серебряного» возраста на Полугоре пройдет специальная выездная презентация. Курянам дадут советы по мобильной грамотности и расскажут, как защититься от мошенников.

Во второй половине дня Амфитеатр превратится в сцену для открытого городского фестиваля «Когда поет душа». Выступят творческие коллективы муниципальных и областных учреждений культуры.

А сразу после пройдет кинопоказ фильма «Каруза» в рамках городского проекта «ЮнКинПарк».