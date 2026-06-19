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НовостиПроисшествия19 июня 2026 8:32

Под Курском нашли минометную мину

ЧП произошло в Поныровском районе
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе до сих пор находят оружие времен Великой Отечественной войны

В регионе до сих пор находят оружие времен Великой Отечественной войны

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июня в Поныровском районе Курской области был обнаружен взрывоопасное предмета времен Великой Отечественной войны.

Сообщение поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области. На место происшествия выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Найдена одна минометная мина калибра 82 мм. Предмет изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для последующего уничтожения, сообщает ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: при обнаружении подозрительных предметов немедленно звоните в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с любых телефонов.