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НовостиОбщество19 июня 2026 6:13

19 июня в Курской области будет до +26

Осадков в этот день не ожидается
Ольга ДАНИЛОВА
В Курской области потеплеет на выходных

В Курской области потеплеет на выходных

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в регионе ожидается переменная облачность. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада, днем усилится до 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 21-26°C.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.

Несмотря на благоприятный прогноз погоды, в большинстве районов области сохраняется риск возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. Основные причины: износ и возможные обрывы линий электропередач и связи., сбои в работе систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на основных трассах, пожары и взрывы бытового газа в частном жилом секторе, предупреждает ГУ МЧС региона.