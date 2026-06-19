19 июня в Курской области будет до +26

В Курской области потеплеет на выходных Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в регионе ожидается переменная облачность. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет дуть с запада, днем усилится до 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 21-26°C.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений не ожидается.

Несмотря на благоприятный прогноз погоды, в большинстве районов области сохраняется риск возникновения локальных чрезвычайных ситуаций. Основные причины: износ и возможные обрывы линий электропередач и связи., сбои в работе систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий на основных трассах, пожары и взрывы бытового газа в частном жилом секторе, предупреждает ГУ МЧС региона.