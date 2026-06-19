С помощью аэрофотосъемки 378 домов в курском приграничье признали не подлежащими восстановлению

Благодаря аэрофотосъемке в приграничье Курской области обследовано 545 домов, расположенных в 49 населенных пунктах, сообщили в правительстве региона. 378 из этих строений признаны не подлежащими восстановлению, что позволило выдать их хозяевам жилищные сертификаты, не дожидаясь разрешения военных на въезд. Оформление документов сейчас продолжается.

В правительстве региона сообщили, что для того, чтобы узнать степень разрушения домов, жителям приграничья нужно обратиться к главе своего района. Он предоставляет информацию Правительству Курской области, а оно в свою очередь обращается к Минобороны России,. Затем военные проводят видеофиксацию и аэросъемку. Такие работы ведут там, где слишком опасно для работы муниципальной комиссии.