22 июня в Курской области объявят минуту молчания

На территории Курской области шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День памяти и скорби, 22 июня, Россия замрет в минуте молчания. В этот день 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. По всей стране 85 лет спустя этого трагического события пройдет Всероссийская акция «Минута молчания».

Минуту молчания объявят в 12:15 22 июня.

В этот момент россияне склонят головы, чтобы вспомнить родных и близких, переживших самую страшную трагедию прошлого века, и всех, кто не вернулся с полей сражений.

Жителей Курской области призывают присоединиться к акции.