22 июня в Курской области объявят минуту молчания

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
День памяти и скорби, 22 июня, Россия замрет в минуте молчания. В этот день 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. По всей стране 85 лет спустя этого трагического события пройдет Всероссийская акция «Минута молчания».
Минуту молчания объявят в 12:15 22 июня.
В этот момент россияне склонят головы, чтобы вспомнить родных и близких, переживших самую страшную трагедию прошлого века, и всех, кто не вернулся с полей сражений.
Жителей Курской области призывают присоединиться к акции.