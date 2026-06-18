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НовостиОбщество18 июня 2026 13:01

22 июня в Курской области объявят минуту молчания

Курян призывают присоединиться к акции
Светлана ВОЛКОВА
На территории Курской области шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны

На территории Курской области шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День памяти и скорби, 22 июня, Россия замрет в минуте молчания. В этот день 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. По всей стране 85 лет спустя этого трагического события пройдет Всероссийская акция «Минута молчания».

Минуту молчания объявят в 12:15 22 июня.

В этот момент россияне склонят головы, чтобы вспомнить родных и близких, переживших самую страшную трагедию прошлого века, и всех, кто не вернулся с полей сражений.

Жителей Курской области призывают присоединиться к акции.