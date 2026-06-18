Курянин нашел в реке автомат Калашникова с полным магазином

Любителю оружия суд дал шесть с половиной лет колонии Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рыльский районный суд приговорил мужчину за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Курянин, имея разрешение на гражданское оружие, в феврале 2014 года приобрел три банки охотничьего бездымного пороха. После аннулирования разрешения 30 июня 2015 года, он незаконно хранил порох в своем гараже до его обнаружения полицией 7 ноября 2025 года, рассказали в суде.

Кроме того, в ноябре 2025 года, во время ночного дайвинга на реке Сейм в Рыльском районе Курской области, он обнаружил исправный автомат Калашникова (АК-12) с полным магазином на 30 патронов. Также он нашел пакет со 149 боеприпасами. Все найденное он принес в гараж и хранил незаконно.

Суд признал мужчину виновным по частям 1 статьи 222.1 и 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. По совокупности преступлений ему назначено шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 50 тысяч рублей.