18 июня курские выпускники сдают ЕГЭ по информатике

Французский язык в Курске будет сдавать один выпускник 19 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июня выпускники 11-х классов сдают Единый государственный экзамен по информатике (КЕГЭ). По данным комитета образования Курска, этот предмет выбрали в областном центре 342 человека.

Экзамен пройдет на базе семи городских школ, а также в одном пункте, специально организованном для выпускников из приграничных районов.

19 июня состоится устная часть экзамена по иностранным языкам. Английский язык выбрали 210 выпускников, французский — один. Для проведения экзамена оборудованы пять пунктов в школах Курска и один — для выпускников из приграничных районов.