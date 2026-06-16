Курские матери-героини получат бесплатно землю

Для получения надела мать-героиня должна прожить в регионе не менее пяти лет Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области право на получение бесплатного земельного участка получили женщины, удостоенные звания «Мать-героиня». Соответствующий закон принят Курской областной Думой.

Закон предусматривает бесплатное предоставление таким женщинам участков в собственность для индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, пояснили в правительстве региона. Обязательное условие для получения земли - постоянное проживание женщины в Курской области не менее пяти лет.

Землю должны предоставлять органы местного самоуправления по месту жительства матери-героини.