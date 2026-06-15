Под Курском в результате атаки ВСУ тяжелые травмы получил 49-летний мужчина

15 июня в Рыльском районе ранены уже два человека Фото: Из архива КП..

Ранен мужчина в Рыльском районе Курской области из-за атаки БПЛА ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, 15 июня беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал местного жителя. Это произошло в селе Макеево Рыльского района.

У 49-летнего мужчины сочетанные осколочные ранения груди, а также живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти и проникающее ранение живота.

Курянин находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за его жизнь, сказал Хинштейн.

Ранее КП сообщила, что в Рыльске 15 июня акубаротравму получил 64-летний курянин.