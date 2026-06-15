Юный курянин завоевал "серебро" на международном турнире по каратэ

Куряне снова отличились на соревнованиях Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Гюмри республики Армения прошел международный турнир по каратэ киокушинкай Asia Open Cup 2026.

В соревнованиях участвовали 540 каратистов из 18 стран мира. В программу состязаний вошли Кубок Азии среди мужчин и женщин и первенство Азии среди спортсменов в возрасте от десяти до 17 лет.

Спортсмен курской спортивной школы «Виктория» Владимир Воробьев достойно представил свой регион и завоевал второе место.

Поздравляем спортсмена, его тренеров, а также всех, кто поддерживал курянина.