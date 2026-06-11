В Курске на Полугоре отметят День России

12 июня на Полугоре снова ждут гостей Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

12 июня на Полугоре в Курске пройдет Фестиваль ко Дню России (0+).

В деловой зоне состоится марафон мастер-классов «Россия - страна талантов!». Здесь будут представлены лозоплетение, лепка, пастель, а также роспись и ковроткачество, деревянные игры-головоломки. Также здесь пройдут выставки детских работ и разные активности, рассказали в мэрии города.

Концертная программа «Мой дом - Россия» стартует с трансляции фестиваля «Кантата». В программе будут выступления творческих исполнителей и коллективов: Концертно-творческого центра имени М.С. Щепкина, Центра народного творчества «Русь».

Вечером на Полугоре покажут фильм «Артек. Сквозь столетия» (6+).