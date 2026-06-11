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НовостиЭкономика11 июня 2026 7:01

Курскую станцию Кшень благоустроят

Работы уже идут
Светлана ВОЛКОВА
В Кшени запланирован ряд работ

В Кшени запланирован ряд работ

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области приступили к благоустройству привокзальной площади на станции Кшень, сообщили в Правительстве региона.

Там запланированы замена асфальта, установка бордюров и нового энергоэффективного освещения. Также на станции разбьют цветочные клумбы.

Кроме того, на железнодорожной станции Кшень отремонтируют платформы, а также увеличат их длину. Для отдыха пассажиров на платформах поставят скамейки и установят два погодных павильона. Также на платформах и в здании вокзала Кшени обновят систему навигации.