Курскую станцию Кшень благоустроят

В Кшени запланирован ряд работ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области приступили к благоустройству привокзальной площади на станции Кшень, сообщили в Правительстве региона.

Там запланированы замена асфальта, установка бордюров и нового энергоэффективного освещения. Также на станции разбьют цветочные клумбы.

Кроме того, на железнодорожной станции Кшень отремонтируют платформы, а также увеличат их длину. Для отдыха пассажиров на платформах поставят скамейки и установят два погодных павильона. Также на платформах и в здании вокзала Кшени обновят систему навигации.