Бюджет Курской области 2025 года составил почти 254 миллиарда рублей

В Курской области в прошлом году из казны потратили более четверти триллиона рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Курске прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона. По последней информации, доходная часть бюджета 2025 составила в Курской области почти 254 миллиарда рублей. Это на 163 миллиарда рублей больше первоначально принятого объема. Объем безвозмездных поступлений в бюджет региона в прошлом году вырос почти в десять раз и составил почти 182 миллиарда рублей. Расходы областной казны составили 263 миллиарда рублей. Таким образом бюджет прошлого года, несмотря на внушительный объем, все равно оказался дефицитным.

В прошлом году в Курской области реализовывались 25 государственных программ, на это в частности пошли колоссальные средства, считают участники слушаний.