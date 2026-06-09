В Курске на Магистральном горел ВАЗ

В 02:35 9 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на проспекте Магистральный в Курске.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели ПСЧ №6 и №12, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Пожар был локализован в 02:44 и полностью ликвидирован в 02:46. В результате возгорания в легковом автомобиле «ВАЗ 2106» повреждены моторный отсек и частично салон на площади полтора кв. м. Пострадавших нет.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются, сообщили в МЧС региона.