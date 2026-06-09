В Курске начали уничтожать борщевик Сосновского

Обработки идут в разных частях города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске стартовали масштабные мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского – опасного инвазивного растения, сообщили в комитете городского хозяйства.

Работы выполняет подрядная организация по муниципальному контракту. Они идут в два этапа: химическая обработка и покос отмерших стеблей.

Специальные гербициды, разрешенные в России, подавляют рост и размножение борщевика. После химической обработки скошенные стебли предотвращают распространение семян и окончательно уничтожают очаги произрастания.

Первоочередное внимание уделяется наиболее крупным и опасным очагам: улица Девятый Лог, Третий Березовый переулок и Понизовка.

После их ликвидации специалисты приступят к обработке других территорий: улица Шпайерская, берег реки Кур и улица Верхняя Казацкая и другие выявленные зоны массового произрастания.