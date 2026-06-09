Почта изменит график работы в Курской области из-за праздников

В связи с празднованием Дня России 12 июня все почтовые отделения Курской области будут закрыты. Исключение составят круглосуточные отделения и те, что обслуживают выдачу заказов с маркетплейсов – они продолжат работать в обычном режиме, сообщили в ведомстве.

11 июня рабочий день всех отделений сократится на один час. 13 июня отделения возобновят работу по стандартному расписанию.

В праздничный день, 12 июня, почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России, с учетом особенностей Курской области.

Yекоторые отделения могут работать по измененному графику. Актуальное расписание и адреса ближайших открытых отделений доступны на сайте pochta.ru и в мобильном приложении Почты России.