Мэр Курска находится с деловым визитом в Китае

В первый день визита курские чиновники посетили китайский детсад и Императорский дворец Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Делегация города Курска во главе с мэром Евгением Масловым находится в деловой командировке в Китае, сообщили в Правительстве региона. Повод для поездки - участие в Третьем международном форуме городов-побратимов провинции Ляонин. Само мероприятие проходит в Шэньяне. Это один из крупнейших промышленных, а также научных и культурных центров Северо-Восточного Китая.

По итогам форума они подпишут соглашение о побратимстве между Курском и китайским Шэньяном. С инициативой подписать соглашение с городом Шэньян выступила курская сторона.

- У нас много точек соприкосновения: торговля, энергетика, а также сельское хозяйство, строительство, туризм и наука, – прокомментировал поездку муниципалов глава Курской области Александр Хинштейн.

В первый день визита в Китай курские чиновники побывали в местном детском саду. Там они познакомились с восточными образовательными практиками. Также куряне побывали на экскурсии в Императорском дворце.

Кроме того, мэр Курска Евгений Маслов встретился с Ли Пэнъюем, заместителем секретаря Шэньянского горкома Коммунистической партии Китая. Они поговорили о возможных направлениях совместных проектов.

Кстати, сейчас на завершающей стадии находится соглашение с городом в Корейской Народно Демократической Республики. Сообщается, что глава МИД РФ Сергей Лавров инициативу курских чиновников поддержал.