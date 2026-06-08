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НовостиОбщество8 июня 2026 13:00

В Курске работают 62 лагеря дневного пребывания

В них сейчас отдыхают почти восемь с половиной тысяч детей
Светлана ВОЛКОВА
В дневных лагерях предлагают различные активности

В дневных лагерях предлагают различные активности

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске этим летом работают 62 лагеря дневного пребывания. В них сейчас отдыхают 8490 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Лагерные программы объединяют отдых и оздоровление, они учитывают возраст и интересы ребят, а также предлагают разнообразные активности.

Ребята смотрят кино, ходят в библиотеки, а также участвуют в спортивных соревнованиях и играют в дворовые игры. Организаторы предлагают не только традиционные, но также и новые увлекательные занятия, сообщили в мэрии города. Например, лазертаг, виртуальные путешествия и походы.

Так, в лагере «Родничок» при гимназии № 44 школьники учатся кататься на сапбордах. Они управляя доской на воде, развивают координацию, укрепляют свое здоровье и узнают больше о реке Тускарь, ее окрестностях.