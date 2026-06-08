Курянина задержали за избиение женщины

Курянину грозит срок Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

43-летняя женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на головные боли и боли в ребрах. Полицейским она сообщила, что травмы получила в результате падения. Однако в ходе проверки выяснилось, что истинной причиной болей стало не падение, а насилие со стороны ее 37-летнего сожителя, рассказали в УМВД региона.

По данным следствия, после совместного распития алкоголя между парой вспыхнул конфликт. Мужчина, разозлившись на грубость женщины, нанес ей несколько ударов по лицу. Когда она упала, партер продолжил избивать ее руками и ногами. Женщина несколько раз теряла сознание и умоляла сожителя остановиться.

Покинув квартиру, изверг оставил женщину. Затем она самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

Несмотря на попытки женщины скрыть обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции нашли подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, подробно описав события и ссылаясь на алкогольное опьянение.

Отделом дознания МО МВД России «Железногорский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении 37-летнего местного жителя.