В Курске к октябрю построят дорогу к школе на Плевицкой

Новое учебное заведение рассчитано на 1,6 тысячи учеников Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

К концу сентября 2026 года в Курске будет готова подъездная дорога к новой школе на проспекте Надежды Плевицкой, сообщили в Правительстве региона. Новая школа, рассчитанная на 1,6 тысячи учеников, планирует принять первых учеников в январе 2027 года.

Протяженность новой дороги составит 330 метров. Она будет двухполосной, с шириной каждой полосы три с половиной метра. Это должно обеспечить удобное движение в обоих направлениях. В рамках проекта также предусмотрено обустройство тротуаров, современного уличного освещения, эффективной ливневой канализации и просторной парковки. Все эти элементы призваны гарантировать безопасный и комфортный доступ к школе, а также удобство при высадке и посадке детей.

Сейчас завершены подготовительные этапы и разработка грунта. Подрядная организация приступила к возведению бетонной подпорной стены.