Большинство выпускников Курска выбрали ЕГЭ по профильной математике

8 июня выпускники 11-х классов сдают второй обязательный экзамен Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня выпускники 11-х классов сдают второй обязательный экзамен, по математике.

Предусмотрено проведение ЕГЭ по математике двух уровней: базового и профильного. Какой уровень выбрать, определяют сами выпускники в зависимости от необходимости результата для поступления в вуз.

В комитете образования Курска отметили, что в итоге 847 выпускников выбрали профильный уровень и 685 - базовый.

8 июня задействованы 11 пунктов проведения экзаменов для курских школьников и один пункт для выпускников, прибывших из приграничья региона.